Верховний суд Ізраїлю наказав Нетаньягу звільнити ключового міністра уряду

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Це рішення було розкритиковане коаліцією прем'єр-міністра Нетаньягу, яка пообіцяла просувати спірні заходи, які б послабили Верховний суд і його право скасовувати закони.

Нетаньягу повернувся до влади минулого місяця на чолі коаліції з вкрай правими та ультраортодоксальними єврейськими партіями після виборів в Ізраїлі 1 листопада.

Його призначення Ар'є Дері міністром охорони здоров'я та внутрішніх справ "не витримало", оскільки воно було "вкрай необґрунтованим", йдеться у короткому викладі рішення суду.

У рішенні з рахунком 10:1 судді заявили, що Нетаньягу "має усунути Дері з посади".

Дері, голова ультраортодоксальної партії ШАС, минулого року зізнався в ухиленні від сплати податків, оштрафований на 180 000 шекелів (50 000 доларів) і відмовився від свого місця в парламенті.

Судді заявили, що Дері справив враження, ніби мав намір піти з політики, щоб отримати м'якший вирок. Він знову балотувався до офісу на листопадових виборах.

Лідер опозиції Яїр Лапід попередив, що "ізраїльський уряд порушить закон", якщо Нетаньягу не усуне Дері.

"Уряд, який не підпорядковується закону, є незаконним урядом і не може очікувати, що громадяни підпорядковуватимуться закону", - заявив колишній прем'єр-міністр Лапід.

Доповнення

В Ізраїлі, де немає конституції, Верховний суд нині має право скасовувати закони чи рішення уряду, які він вважає дискримінаційними чи необґрунтованими.

Минулого місяця законодавці ухвалили закон, який дозволяє будь-якій особі, засудженій за правопорушення, але не засудженій до позбавлення волі, обіймати посаду міністра.

Дері, який народився в Марокко, є політичним ветераном, який став одним із засновників ШАС і займав місце в Кнесеті, а також кілька міністерських постів за останні десятиліття.

У середині цього терміну він мав стати міністром фінансів, залишаючись віце-прем'єром.

Сам Нетаньягу нині постає перед судом за хабарництво, шахрайство та зловживання довірою, звинувачення, які він заперечує.