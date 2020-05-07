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Верховный суд Израиля разрешил обвиняемому в коррупции премьеру Нетаньяху сформировать правительство

Киев • УНН

 • 12001 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Верховный суд Израиля вечером 6 мая решил, что действующий премьер-министр Беньямин Нетаньяху может возглавить новое правительство страны, несмотря на то, что он является обвиняемым по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Верховный суд Израиля разрешил обвиняемому в коррупции премьеру Нетаньяху сформировать правительство

Решение принято единогласно. Суд отверг петиции, авторы которых требовали устранить Нетаньяху от формирования правительства. Суд также отказался признать, что не соответствует закону, соглашение между Нетаньяху и лидером оппозиционного блока “Кахоль-Лаван” Бенни Ганц о формировании нового кабинета.

Нетаньяху и его главный конкурент Бенни Ганц подписали в апреле соглашение о правительстве национального единства. Согласно достигнутым договоренностям, два политика по очереди будут руководить Израилем после трех выборов, на которых ни один из них не получил решающего преимущества.

Правый политик Нетаньяху, который работает председателем правительства более 10 лет, будет выполнять функции премьер-министра в течение 18 месяцев, а затем передаст полномочия центристу Ганцу, бывшему командующему армии.

Но несколько организаций, включая оппозиционные партии и правозащитников, подали ходатайство об отмене соглашения на запрет Нетаньяху руководить правительством, ссылаясь на уголовное дело против него.

Нетаньяху в январе был обвинен во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Он отрицает любые правонарушения во всех трех делах и заявляет, что является жертвой политического преследования. Суд над Нетаньяху должен начаться 24 мая.

Законодательство Израиля предусматривает, что премьер-министр не обязан уходить в отставку до окончательного приговора суда.

В случае осуждения Нетаньяху может грозить до 10 лет тюрьмы за взяточничество и максимум трехлетний срок за мошенничество и злоупотребление доверием.

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