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Верховный суд Франции подтвердил, что рф должна выплатить Ощадбанку 1,1 млрд долларов за активы в Крыму

Верховный суд Франции подтвердил, что рф должна выплатить Ощадбанку 1,1 млрд долларов за активы в Крыму

Киев • УНН

 • 939651 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с рф в пользу Ощадбанка 1,1 миллиарда долларов плюс проценты. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра юстиции Ирина Мудра, передает УНН.

Цитата

"Верховный суд Франции отменил решение Апелляционного суда г. Парижа и оставил в силе решение Международного Арбитража о взыскании с рф в пользу Ощадбанка 1,1 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации (около 100 тысяч долларов США ежедневно)", - написала Мудра.

По ее словам, "это больше чем победа для Украины! Это одна из тех историй, которые вдохновляют бороться дальше и доказывают, что справедливость возможна". 

Детали

Мудра также рассказала о масштабах сделанного — объем искового заявления Ощадбанка против рф со всеми приложениями составлял более 30 000 страниц.

"Еще раз: тридцать тысяч страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций Ощадбанка, которые находились в Крыму. 76 килограммов в шести коробках. И каждая страница доказывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что Ощадбанк имеет право на справедливую компенсацию", – написала заместитель министра.

Мудра добавила, что в Украине сначала необходимо было доказать свою правоту перед Трибуналом, который состоял из судей с чрезвычайно высокой квалификацией. Его возглавлял известный юрист Чарльз Брауэр, который при правлении Ричарда Никсона принимал участие в подготовке соглашений о разоружении между США и СССР. И это удалось — первую победу Украина одержала в 2018 году.

"Но россия не из тех соперников, кто умеет проигрывать достойно и выполнять законные решения.

Они отказались участвовать в арбитражном производстве и пытались отложить принудительное исполнение арбитражного решения и отменить его. Агрессор пытался использовать французскую систему правосудия и арбитража во избежание ответственности. Но сегодня стало понятно, что все это было зря: россия продолжает быть должна Ощаду более 1,1 миллиарда долларов", - резюмировала замминистра.

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