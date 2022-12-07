Верховний суд Франції підтвердив, що рф має сплатити Ощадбанку 1,1 млрд доларів за активи у Криму

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"Верховний суд Франції скасував рішення Апеляційного суду м. Парижа та залишив у силі рішення Міжнародного Арбітражу про стягнення з рф на користь Ощадбанку 1,1 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до часу фактичної компенсації (близько 100 тисяч доларів США щоденно)", - написала Мудра.

За її словами, "це більше ніж перемога для України! Це одна з тих історій, які надихають боротись далі й доводять, що справедливість можлива".

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Мудра також розповіла про масштаби зробленого — обсяг позовної заяви Ощадбанку проти рф з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів.

"Ще раз: тридцять тисяч сторінок, які доводять незаконність експропріації інвестицій Ощадбанку, які знаходились в Криму. 76 кілограмів у шести коробках. І кожна сторінка доводить конкретні факти порушення міжнародного права і підтверджує, що Ощадбанк має право на справедливу компенсацію", - написала заступниця міністра.

Мудра додала, що у Україні спершу необхідно було довести свою правоту перед Трибуналом, який складався з суддів з надзвичайно високою кваліфікацією. Його очолював відомий юрист Чарльз Брауер, який за часів правління Річарда Ніксона брав участь у підготовці угод про роззброєння між США та СРСР. І це вдалося — першу перемогу Україна здобула у 2018.

"Але росія не з тих суперників, хто вміє програвати достойно та виконувати законні рішення.

Вони відмовились брати участь в арбітражному провадженні та намагалися відкласти примусове виконання арбітражного рішення й скасувати його. Агресор намагався використати французьку систему правосуддя та арбітражу, щоб уникнути відповідальності. Та сьогодні стало зрозуміло, що все це було дарма: росія продовжує бути винна Ощаду понад 1,1 мільярди доларів", - резюмувала заступниця міністра.