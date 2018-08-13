Верховный лидер Ирана отказался встретиться с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в понедельник отклонил предложение президента США Дональда Трампа о переговорах по улучшению двусторонних отношений, а также обвинил иранское правительство в неумелом управлении государством перед лицом повторно введенных санкций в США, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Я запрещаю проводить любые переговоры с США ... США никогда не остается верной своим обещаниям в ходе переговоров", - сказал Аятолла.
По его словам, выход США из ядерной сделки является четким доказательством того, что США нельзя доверять.
Вашингтон ранее заявил, что единственный шанс для Ирана избежать санкций заключается в том, чтобы принять предложение Трампа и провести переговоры по ядерной сделке. Иранские чиновники уже отклонили это предложение, но впервые его публично прокомментировал Хаменеи.
В то же время Хаменеи исключил возможность войны с Соединенными Штатами.
"Они (американцы) преувеличивают возможности войны с Ираном. Не будет войны ... Мы никогда не начинали войну, и они не будут оказывать военное противостояние Ирану", - сказал он.
Как сообщал УНН, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.
Президент Ирана Хасан Роухани в ответ пообещал, что США пожалеют о санкциях против Ирана.