Верховный лидер Ирана отказался встретиться с Трампом

"Я запрещаю проводить любые переговоры с США ... США никогда не остается верной своим обещаниям в ходе переговоров", - сказал Аятолла.



По его словам, выход США из ядерной сделки является четким доказательством того, что США нельзя доверять.



Вашингтон ранее заявил, что единственный шанс для Ирана избежать санкций заключается в том, чтобы принять предложение Трампа и провести переговоры по ядерной сделке. Иранские чиновники уже отклонили это предложение, но впервые его публично прокомментировал Хаменеи.



В то же время Хаменеи исключил возможность войны с Соединенными Штатами.



"Они (американцы) преувеличивают возможности войны с Ираном. Не будет войны ... Мы никогда не начинали войну, и они не будут оказывать военное противостояние Ирану", - сказал он.



Как сообщал УНН, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в января 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана.



Президент Ирана Хасан Роухани в ответ пообещал, что США пожалеют о санкциях против Ирана.



