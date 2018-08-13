Верховний лідер Ірану відмовився зустрітись з Трампом

"Я забороняю проводити будь-які переговори з США ... США ніколи не залишається вірною своїм обіцянкам в ході переговорів", - сказав Аятола.



За його словами, вихід США з ядерної угоди є чітким доказом того, що США не можна довіряти.



Вашингтон раніше заявив, що єдиний шанс для Ірану уникнути санкцій полягає в тому, щоб прийняти пропозицію Трампа і провести переговори щодо ядерної угоди. Іранські чиновники вже відхилили цю пропозицію, але вперше її публічно прокоментував Хаменеї.



Водночас Хаменеї виключив можливість війни зі Сполученими Штатами.



"Вони (американці) перебільшують можливість війни з Іраном. Не буде війни ... Ми ніколи не починали війну, і вони не будуть чинити військове протистояння Ірану", - сказав він.



Як повідомляв УНН, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана.



Президент Ірану Хасан Роухані у відповідь пообіцяв, що США пошкодують про санкції проти Ірану.



