Верховний лідер Ірану відмовився зустрітись з Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Верховний духовний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї в понеділок відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про переговори щодо покращення двосторонніх відносин, а також звинуватив іранський уряд у невмілому керуванні державою перед обличчям повторно введених санкцій у США, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Я забороняю проводити будь-які переговори з США ... США ніколи не залишається вірною своїм обіцянкам в ході переговорів", - сказав Аятола.
За його словами, вихід США з ядерної угоди є чітким доказом того, що США не можна довіряти.
Вашингтон раніше заявив, що єдиний шанс для Ірану уникнути санкцій полягає в тому, щоб прийняти пропозицію Трампа і провести переговори щодо ядерної угоди. Іранські чиновники вже відхилили цю пропозицію, але вперше її публічно прокоментував Хаменеї.
Водночас Хаменеї виключив можливість війни зі Сполученими Штатами.
"Вони (американці) перебільшують можливість війни з Іраном. Не буде війни ... Ми ніколи не починали війну, і вони не будуть чинити військове протистояння Ірану", - сказав він.
Як повідомляв УНН, 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана.
Президент Ірану Хасан Роухані у відповідь пообіцяв, що США пошкодують про санкції проти Ірану.