Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф.

Коллегия судей Верховного Суда засчитала в срок отбытого наказания по делу о побеге из Лукьяновского СИЗО обвиняемому в серии заказных убийств экс-депутату - агенту фсб Александру Шепелеву время его пребывания под арестом в россии и хотела отпустить его на свободу. Однако, по данным Офиса Генерального прокурора, защитники при рассмотрении кассационной жалобы не смогли подтвердить источник документов. Опрошенные УНН юристы отмечают, что официальную информацию от российских органов из-за войны получить невозможно.

Как стало известно из ответа Офиса Генпрокурора Украины на запрос УНН, сторона обвинения при рассмотрении кассационной жалобы на приговор Шепелеву обоснованно возражала против зачисления в общий срок отбывания наказания ему по приговору периода пребывания под стражей на территории рф.

Прокурор Виктория Оршавская не отрицала того факта, что экс-депутат в 2015 году действительно задерживался на территории россии и содержался под экстрадиционным арестом в связи с рассмотрением соответствующего запроса компетентных органов Украины. Однако российские спецслужбы отказались выдать Шепелева Украине, ссылаясь на его ценность и угрозу российской национальной безопасности.

Поэтому, по мнению прокурора, время содержания Шепелева под стражей на территории рф не может быть зачтено в общий срок отбывания наказания в связи с отказом в выдаче его в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

"Предоставленные в кассационной инстанции стороной защиты документы (копии якобы процессуальных решений по делу в российской федерации), прокурором ставились под сомнение, как документы неизвестного происхождения, которые являются недопустимыми", - говорится в ответе на запрос.

По словам адвоката Александра Байдыка, из-за войны, которую развязала россия, адвокаты не могут получать информацию от российских органов.

"Нет-нет, это в настоящее время нереально. Из-за полномасштабного вторжения это нереально. Во-первых, почта не ходит. Во-вторых, они просто не дают информацию адвокатам. И, кроме того, чтобы адвокат мог получить любую информацию оттуда, надо быть включенным в реестр иностранных адвокатов, оказывающих правовую помощь на территории рф. Поэтому у меня коллеги интересовались, как, например, пленных найти. Это очень сложно. Нереально", - отметил Байдык в эксклюзивном комментарии УНН.

Адвокат, партнер АО "Юрисвест" Надежда Чухраева в комментарии УНН отметила, что судьи ВС Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец не имели права засчитывать Шепелеву в срок отбытого наказания его пребывание в СИЗО, достоверность которого пока невозможно подтвердить никоим образом.

"Вообще не понятно, на каких основаниях здесь был зачислен срок пребывания в СИЗО россии, ведь в УПК Украины четко прописано, что это правило может применяться только к лицам, которые официально были экстрадированы. Анализируя данное дело, усматривается, что экстрадиционный запрос выполнен не был, а потому нет правовых оснований для применения как нормы УПК, так и "закона Савченко"... Действительно, в сегодняшних условиях просто нереально получить дополнительно подтверждение факта и срока содержания Шепелева в СИЗО россии. К тому же, не стоит забывать, что экс-нардеп сбежал из-под стражи в Украине и скрывался в государстве-агрессоре, при этом сотрудничая с ними, по поводу чего, собственно, и было открыто уголовное производство по факту совершения им госизмены", - отметила Чухраева.

Ранее стало известно, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного Суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А. М, которые рассматривали кассацию по делу Шепелева, и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций, и почти выпустили Шепелева на свободу.

Прокурор в жалобе сообщила о трех основных нарушениях, которые допустили судьи Верховного Суда.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф, Елена Ковбий

Шепелев, как оказалось, был ценным для россии, ведь был агентом российских спецслужб. Об этом свидетельствуют документы, написанные им собственноручно. В частности пояснительная записка директору фсб.

Также подтверждением является его активная позиция по оправданию российской агрессии и аннексии Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб, и активное сотрудничество с террористической "днр".