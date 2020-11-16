Верховая Рада объявила конкурс для отбора кандидатов на должность судьи КСУ

"В связи с представлением Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (протокол № 39) информируем о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины и приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) относительно кандидатов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что право представления предложения по кандидату может реализовать также группа внефракционных народных депутатов Украины в количестве не меньшем количественного состава малейшей депутатской группы.

"Депутатская фракция (депутатская группа), группа внефракционных народных депутатов представляет в течение тридцати календарных дней со дня объявления о начале приема предложений депутатских фракций (депутатских групп) в Комитет по вопросам правовой политики предложение относительно кандидата на должность судьи Конституционного Суда Украины вместе с заявлением лица, которое объявило о намерении занять пост судьи Конституционного Суда Украины, и документами, определенными частью четвертой статьи 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины", а также другими документами, предусмотренными Законом Украины "О предупреждении коррупции" для проведения специальной проверки", - отмечается в сообщении.

Напомним, 6 ноября этого года Верховная Рада Украины не набрала голосов для назначения судей Конституционного суда, комитету поручили подготовить проведение повторного конкурса.