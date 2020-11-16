Верхова Рада оголосила конкурс для відбору кандидатів на посаду судді КСУ

"У зв’язку з поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (протокол № 39) інформуємо про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України та прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що право подання пропозиції щодо кандидата може реалізувати також група позафракційних народних депутатів України у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

"Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) до Комітету з питань правової політики пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України "Про Конституційний Суд України", а також іншими документами, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції" для проведення спеціальної перевірки", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада цього року Верховна Рада України не набрала голосів для призначення суддів Конституційного суду, комітету доручили підготувати проведення повторного конкурсу.