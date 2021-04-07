Верещук призвала ускорить принятие закона о теробороне

Комплексная оборона - это наша новая стратегия военной безопасности, констатировала депутат.

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"Территориальная оборона - ее важная компонента. Правильно подготовленные силы могут сделать существенный вклад в то, что цена агрессии против нас будет неприемлемой для врага. Следовательно, развитие ТрО является очень важным направлением военного строительства, что требует от государства, как всегда, двух вещей: внимания и денег", - написала Верещук в своем Facebook.

Детали

Нардеп добавила, что сейчас парламент рассматривает несколько законопроектов по теробороне. И призвала коллег не спекулировать на этой теме и оставить в стороне "ведомственные интересы".

"Не вижу, какие тут могут быть политические или экономические разногласия между политическими силами. Враг должен видеть, что все законы по нацбезопасности и обороне мы принимаем четко и быстро. Именно это является вкладом народных депутатов в защиту страны", - резюмировала она.