Верещук закликала пришвидшити ухвалення закону про тероборону

Всеохоплююча оборона – це наша нова стратегія воєнної безпеки, констатувала нардеп.

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"Територіальна оборона - її важлива компонента. Правильно підготовлені сили можуть зробити суттєвий внесок в те, що ціна агресії проти нас буде неприйнятною для ворога. Отже, розвиток ТрО є дуже важливим напрямком військового будівництва, який потребує від держави, як завжди, двох речей: уваги та грошей", - написала Верещук у своєму Facebook.

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Нардеп додала, що наразі парламент розглядає кілька законопроектів щодо тероборони. І закликала колег не спекулювати на цій темі й лишити осторонь "відомчі інтереси".

"Не бачу, які тут можуть бути політичні або економічні розбіжності між політичними силами. Ворог має бачити, що всі закони з нацбезпеки та оборони ми приймаємо чітко та швидко. Саме це є внеском народних депутатів у захист країни", - резюмувала вона.