Верещук призвала украинцев временно покинуть Крым и ждать деоккупации полуострова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к украинцам, проживающим в Крыму, с просьбой временно покинуть полуостров. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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"В который раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - написала Ирина Верещук.
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Последнее время во временно оккупированном Крыму почти ежедневно уничтожаются российская техника и живая сила. Причем это происходит по всей территории полуострова.
В частности, накануне в Севастополе атаковали штаб черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки, также, по данным командования ССО, в результате прямого попадания было уничтожено более 10 российских офицеров, в том числе представителей высшего руководящего состава оккупационного флота
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