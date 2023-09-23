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Верещук призвала украинцев временно покинуть Крым и ждать деоккупации полуострова

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обратилась к украинцам, проживающим в Крыму, с просьбой временно покинуть полуостров. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"В который раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", - написала Ирина Верещук.

Детали

Последнее время во временно оккупированном Крыму почти ежедневно уничтожаются российская техника и живая сила. Причем это происходит по всей территории полуострова.

В частности, накануне в Севастополе атаковали штаб черноморского флота россиян. Здание было сильно повреждено в результате атаки, также, по данным командования ССО, в результате прямого попадания было уничтожено более 10 российских офицеров, в том числе представителей высшего руководящего состава оккупационного флота

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