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У Криму продовжує "бавовнити": потужний вибух чули у Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському

Київ • УНН

 • 173628 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Потужний вибух чули у Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському в тимчасово окупованому Криму, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

"У Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському чули потужний вибух. Можливо, це "утилізація". Але інформації про неї ми не бачили", - ідеться у повідомленні.

Раніше цей телеграм-канал з посиланням на очевидців також повідомляв, що "під Джанкоєм було чути два потужні вибухи".

Також зазначалося, що із селища Зуя повідомляють, що "щось димить чорним приблизно у Литвиненковому".

Доповнення

В окупованому Севастополі 23 вересня заявили про "роботу ППО" і падіння уламків в районі причалу у Сухарній балці.

Згодом в окупованому Севастополі попередили про нову "ракетну небезпеку".

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