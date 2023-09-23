У Криму продовжує "бавовнити": потужний вибух чули у Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Потужний вибух чули у Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському в тимчасово окупованому Криму, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
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"У Джанкої, Красноперекопську та Красногвардійському чули потужний вибух. Можливо, це "утилізація". Але інформації про неї ми не бачили", - ідеться у повідомленні.
Раніше цей телеграм-канал з посиланням на очевидців також повідомляв, що "під Джанкоєм було чути два потужні вибухи".
Також зазначалося, що із селища Зуя повідомляють, що "щось димить чорним приблизно у Литвиненковому".
Доповнення
В окупованому Севастополі 23 вересня заявили про "роботу ППО" і падіння уламків в районі причалу у Сухарній балці.
Згодом в окупованому Севастополі попередили про нову "ракетну небезпеку".