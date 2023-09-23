В Крыму продолжаются "хлопки": мощный взрыв слышали в Джанкое, Красноперекопске и Красногвардейском
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Мощный взрыв слышали в Джанкое, Красноперекопске и Красногвардейском во временно оккупированном Крыму, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"В Джанкое, Красноперекопске и Красногвардейском слышали мощный взрыв. Возможно, это "утилизация". Но информации о ней мы не видели", - говорится в сообщении.
Ранее этот телеграм-канал со ссылкой на очевидцев также сообщал, что "под Джанкоем было слышно два мощных взрыва".
Также отмечалось, что из поселка Зуя сообщают, что "что-то дымит черным примерно в Литвиненково".
Дополнение
В оккупированном Севастополе 23 сентября заявили о "работе ПВО" и падении обломков в районе причала в Сухарной балке.
Впоследствии в оккупированном Севастополе предупредили о новой "ракетной опасности".