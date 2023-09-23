Верещук закликала українців тимчасово покинути Крим і чекати деокупації півостріва

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"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - написала Ірина Верещук.

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Останній час в тимчасово окупованому Криму майже щодня знищуються російська техніка та жива сила. Причому це відбувається по всій території півострова.

Зокрема, напередодні у Севастополі атакували штаб чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки, також, за даними командування ССО, внаслідок прямого влучання було знищено понад 10 російських офіцерів, в тому числі представників вищого керівного складу окупаційного флоту

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