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Верещук закликала українців тимчасово покинути Крим і чекати деокупації півостріва

Верещук закликала українців тимчасово покинути Крим і чекати деокупації півостріва

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Віцепрем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до українців, який проживають в Криму, з проханням тимчасово залишити півострів. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, пише УНН.

Цитата

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - написала Ірина Верещук.

Деталі

Останній час в тимчасово окупованому Криму майже щодня знищуються російська техніка та жива сила. Причому це відбувається по всій території півострова.

Зокрема, напередодні у Севастополі атакували штаб чорноморського флоту росіян. Будівля була сильно пошкоджена внаслідок атаки, також, за даними командування ССО, внаслідок прямого влучання було знищено понад 10 російських офіцерів, в тому числі представників вищого керівного складу окупаційного флоту

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