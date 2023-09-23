Буданов про реакцію путіна на удари по Кримському мосту: "Він знову засмутиться"

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"Питання не в тому, завдамо чи не завдамо удар. Ми робимо це регулярно, тому доведемо справу до кінця. Це лише питання часу", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання, чи будуть знову удари по так званому Керченському мосту.

На запитання, "а що зробить путін", голова ГУР відповів: "Він знову засмутиться. Що він може зробити?".

При цьому Буданов вказав, що "якщо говорити про Крим, то ви не могли не помітити, що з середини серпня щодо Криму йде певна активізація".

"По-перше, сам факт полягає в тому, що ми вражаємо військову інфраструктуру та військові об’єкти в окупованому Криму та інфраструктуру окупанта", - зазначив він.

"Другий момент у залученні оборони полягає в тому, що ми робимо діри в загальному прикритті ППО. Ці діри використовуються для інших речей. Крім того, ми виснажуємо їхні запаси ракет ППО, тому що вони не безмежні. І з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО, що, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь", - сказав Буданов.

У відповідь на запитання журналіста, чи "це не тільки Крим", але й у росії, зокрема "по авіабазах та інших об’єктах і по москві", Буданов зазначив: "Скажімо так, ми ніколи офіційно [атаки на москву] не підтверджували, і я дотримуватимусь цієї позиції".

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