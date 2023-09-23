Буданов о реакции путина на удары по Крымскому мосту: "Он снова расстроится"

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"Вопрос не в том, нанесем или не нанесем удар. Мы делаем это регулярно, поэтому доведем дело до конца. Это лишь вопрос времени", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, будут ли снова удары по так называемому Керченскому мосту.

На вопрос, "а что сделает путин", глава ГУР ответил: "Он снова расстроится. Что он может сделать?".

При этом Буданов указал, что "если говорить о Крыме, то вы не могли не заметить, что с середины августа по Крыму идет определенная активизация".

"Во-первых, сам факт заключается в том, что мы поражаем военную инфраструктуру и военные объекты в оккупированном Крыму и инфраструктуру оккупанта", - отметил он.

"Второй момент в задействовании обороны заключается в том, что мы делаем дыры в общем прикрытии ПВО. Эти дыры используются для других вещей. Кроме того, мы истощаем их запасы ракет ПВО, потому что они не безграничны. И с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что, соответственно, делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений", - сказал Буданов.

В ответ на вопрос журналиста, "это не только Крым", но и в россии, в частности "по авиабазам и другим объектам и по москве", Буданов отметил: "Скажем так, мы никогда официально [атаки на москву] не подтверждали, и я буду придерживаться этой позиции".

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