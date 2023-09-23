Буданов о реакции путина на удары по Крымскому мосту: "Он снова расстроится"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ответил, что сделает российский диктатор владимир путин в случае ударов по Крымскому мосту, отметив, что "он снова расстроится". Об этом Буданов заявил в интервью The War Zone, обнародованном 22 сентября, пишет УНН.
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"Вопрос не в том, нанесем или не нанесем удар. Мы делаем это регулярно, поэтому доведем дело до конца. Это лишь вопрос времени", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, будут ли снова удары по так называемому Керченскому мосту.
На вопрос, "а что сделает путин", глава ГУР ответил: "Он снова расстроится. Что он может сделать?".
При этом Буданов указал, что "если говорить о Крыме, то вы не могли не заметить, что с середины августа по Крыму идет определенная активизация".
"Во-первых, сам факт заключается в том, что мы поражаем военную инфраструктуру и военные объекты в оккупированном Крыму и инфраструктуру оккупанта", - отметил он.
"Второй момент в задействовании обороны заключается в том, что мы делаем дыры в общем прикрытии ПВО. Эти дыры используются для других вещей. Кроме того, мы истощаем их запасы ракет ПВО, потому что они не безграничны. И с политической точки зрения мы также демонстрируем очевидную несостоятельность российских систем ПВО, что, соответственно, делает их менее прибыльными на мировых рынках вооружений", - сказал Буданов.
В ответ на вопрос журналиста, "это не только Крым", но и в россии, в частности "по авиабазам и другим объектам и по москве", Буданов отметил: "Скажем так, мы никогда официально [атаки на москву] не подтверждали, и я буду придерживаться этой позиции".
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