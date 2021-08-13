Верещук: Всему свое время. Сейчас время строить

“Через несколько дней мы празднуем тридцатую годовщину нашей с вами независимости. Мы сейчас должны дать себе ответ на вопрос, действительно ли мы хотим жить в таком государстве, в котором мы сейчас сегодня живем? Действительно ли мы хотим, чтобы улица использовалась разными людьми со скрытой целью, чтобы разорвать и распотрошить общество? Очевидно, что нет. Нас постоянно стравливают друг с другом. Подло используются люди на уличных протестах. А заказчики коварно из-за спин, выкрикивая свои политические лозунги, пытаются расшатать общественное спокойствие, которого удалось за достичь за два последних года” — выразила свое возмущение нардеп в эфире одного из телеканалов.

Верещук уверена, что государство не позволит разорвать общество на куски, а все деструктивные и управляемые извне явления в государстве будут локализованы и уничтожены. В свою очередь СБУ и вообще вся правоохранительная система начинает это успешно демонстрировать. Но по объективным причинам происходит все не так быстро, как бы нам хотелось.

“Я понимаю каждого, кто имеет право на протест. Но мы не должны из-за социальных неурядиц потерять государство. Это не просто слова, не пафос и не эмоции.

Чтобы вернуть страну в правовое поле, должны осознать, что все мы ответственны, какой будет наша страна завтра. Мы должны быть тем самым единым и неделимым обществом. Мы не можем делиться на правильных и неправильных, как это сейчас пытаются делать некоторые политики из вчерашней и позавчерашней власти” — убеждает Верещук.

“Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить” — процитировав Библию, завершила Верещук.