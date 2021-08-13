Верещук: Всьому свій час. Зараз час будувати

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Напередодні святкування 30-річниці незалежності України народний депутат Ірина Верещук запитала, якою бачать українці нашу державу, повідомляє УНН.

“Через декілька днів ми святкуємо тридцяту річницю нашої з вами Незалежності. Ми зараз маємо дати собі відповідь на питання, чи дійсно ми хочемо жити у такій державі, у якій ми зараз сьогодні живемо? Чи дійсно ми хочемо, щоб вулиця використовувалась різними людьми з прихованою метою, щоб розірвати і розшматувати суспільство? Очевидно, що ні. Нас постійно стравлюють один з одним. Підло використовуються люди на вуличних протестах. А замовники підступно із-за спин, вигукуючи свої політичні гасла, намагаються розхитати громадський спокій, якого вдалось за досягнути за два останні роки” — висловила своє обурення нардеп в ефірі одного із телеканалів.

Верещук впевнена, що держава не дозволить розірвати суспільство на шматки, а усі деструктивні і керовані ззовні явища в державі будуть локалізовані і знищені. В свою чергу СБУ і загалом уся правоохоронна система починає це успішно демонструвати. Але за об’єктивних причин відбувається все не так швидко, як би нам хотілось.

“Я розумію кожного, хто має право на протест. Але ми не повинні через соціальні негаразди втратити державу. Це не просто слова, не пафос і не емоції.

Щоб повернути країну у правове поле, маємо усвідомити, що усі ми є співвідповідальні, якою буде наша держава завтра. Ми є тим самим єдиним і неподільним суспільством. Ми не можемо ділитись на правильних і неправильних, як це зараз намагається робити деякі політики з вчорашньої та позавчорашньої влади” — переконує Верещук.

“Для всього свій час, і година своя кожній справі під небом: час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати” — процитувавши Біблію, завершила Верещук.

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