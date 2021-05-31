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Верещук: Украина должна вкладывать деньги и усилия в военно-патриотическое воспитание

Киев • УНН

 • 16558 просмотра

КИӤВ. 31 мая. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о важности военно-патриотического воспитания, передает УНН.

Верещук: Украина должна вкладывать деньги и усилия в военно-патриотическое воспитание

Детали

Нардеп уточнила, что ситуацию с военно-патриотическим воспитанием (ВПВ) обсудили сегодня депутаты и чиновники в ходе Межведомственной комиссии по вопросам национально-патриотического воспитания под председательством министра кабинета министров Олега Немчинова. По итогам встречи Верещук констатировала неудовлетворительность работы с ВПВ.

Цитата:

"Потому что не хватает денег и специалистов: молодых, компетентных и мотивированных. Мы почему-то не воспринимаем ВПВ серьезно. А зря. Потому что если государство не занимается ВПВ серьезно, то есть компетентно и масштабно, мы когда-то за это дорого заплатим, и не только деньгами. Потому что ВПВ непосредственно влияет на обороноспособность, на ее кадровую/человеческую составляющую", - написала нардеп в своем Facebook.

Также Верещук заявила о недофинансировании сферы военно-патриотического воспитания.

"Если мы вкладываем деньги, например, в военную технику, мы должны вкладывать адекватные деньги и усилия в военно-патриотическое воспитание, потому что это не менее важно. Да, ВПВ - это не БТР, но иногда военно-патриотическое воспитание может быть гораздо важнее БТРов", - написала нардеп.

Верещук убеждена, что в сферу военно-патриотического воспитания надо привлекать патриотическую и разумную молодежь.

"Это дело денег и политической воли", - резюмировала она.

Дополнение

Ранее Верещук призвала предоставить военнослужащим жилье.

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