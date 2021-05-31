Верещук: Україна повинна вкладати гроші та зусилля у військово-патріотичне виховання

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Нардеп уточнила, що ситуацію з військово-патріотичним вихованням (ВПВ) обговорили сьогодні депутати та урядовці у ході Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання під головуванням міністра кабінету міністрів Олега Немчінова. За підсумками зустрічі Верещук констатувала незадовільність роботи з ВПВ.

Цитата:

"Бо бракує грошей та спеціалістів: молодих, компетентних та вмотивованих. Ми чомусь не сприймаємо ВПВ серйозно. А дарма. Бо якщо держава не займається ВПВ серйозно, тобто компетентно та масштабно, ми колись за це дорого заплатимо, і не тільки грошима. Бо ВПВ безпосередньо впливає на обороноздатність, на її кадрову/людську складову", - написала нардеп у своєму Facebook.

Також Верещук заявила про недофінансування сфери військово-патріотичного виховання.

"Якщо ми вкладаємо гроші, наприклад, у військову техніку, ми маємо вкладати адекватні гроші та зусилля у військово-патріотичне виховання, бо це не менш важливо. Так, ВПВ - це не БТР, але іноді військово-патріотичне виховання може бути набагато важливіше БТРів", - написала нардеп.

Верещук переконана, що у сферу військово-патріотичного виховання треба залучати патріотичну та розумну молодь.

"Це справа грошей і політичної волі", - резюмувала вона.

Доповнення

Раніше Верещук закликала надати військовослужбовцям житло.



