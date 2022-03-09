Верещук: Россия срывает эвакуацию гражданских лиц гуманитарными коридорами

Детали

Верещук подчеркнула - Россия несмотря на достигнутые договоренности постоянно нарушает режим прекращения тишины. Это продолжается с 5 марта, за это время погибло в украинских городах уже более 1300 гражданских.

Цитата

"Россия взяла наших граждан в заложники и прикрывается ими как живым щитом. При этом мир молча наблюдает. Мы не можем оставлять людей и так или иначе будем пытаться им помочь", - заявила вице-премьер-министр.

Добавим

В то же время она подчеркнула - у украинской стороны в запасе есть минимум два варианта эвакуации из

Мариуполя:

- вывезти людей по суше, прорвавшись из Мариуполя в Запорожье (этот маршрут представлен на рассмотрение к Красному Кресту);

- эвакуировать жителей окруженного города через море.