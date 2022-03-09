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Верещук: Россия срывает эвакуацию гражданских лиц гуманитарными коридорами

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что сегодня Россия в очередной раз сорвала попытку эвакуации украинских граждан из городов, в которых ведутся боевые действия, сообщает УНН.

Детали

Верещук подчеркнула - Россия несмотря на достигнутые договоренности постоянно нарушает режим прекращения тишины. Это продолжается с 5 марта, за это время погибло в украинских городах уже более 1300 гражданских.

Цитата

"Россия взяла наших граждан в заложники и прикрывается ими как живым щитом. При этом мир молча наблюдает. Мы не можем оставлять людей и так или иначе будем пытаться им помочь", - заявила вице-премьер-министр.

Добавим

В то же время она подчеркнула - у украинской стороны в запасе есть минимум два варианта эвакуации из
Мариуполя:

- вывезти людей по суше, прорвавшись из Мариуполя в Запорожье (этот маршрут представлен на рассмотрение к Красному Кресту);
- эвакуировать жителей окруженного города через море.

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