Верещук: Россия срывает эвакуацию гражданских лиц гуманитарными коридорами
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что сегодня Россия в очередной раз сорвала попытку эвакуации украинских граждан из городов, в которых ведутся боевые действия, сообщает УНН.
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Верещук подчеркнула - Россия несмотря на достигнутые договоренности постоянно нарушает режим прекращения тишины. Это продолжается с 5 марта, за это время погибло в украинских городах уже более 1300 гражданских.
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"Россия взяла наших граждан в заложники и прикрывается ими как живым щитом. При этом мир молча наблюдает. Мы не можем оставлять людей и так или иначе будем пытаться им помочь", - заявила вице-премьер-министр.
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В то же время она подчеркнула - у украинской стороны в запасе есть минимум два варианта эвакуации из
Мариуполя:
- вывезти людей по суше, прорвавшись из Мариуполя в Запорожье (этот маршрут представлен на рассмотрение к Красному Кресту);
- эвакуировать жителей окруженного города через море.