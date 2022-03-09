Верещук: Росія зриває евакуацію цивільних громадян гуманітарними коридорами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що сьогодні Росія вкотре зірвала спробу евакуації українських громадян з міст, в яких ведуться бойові дії, повідомляє УНН.
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Верещук наголосила - Росія попри досягнуті домовленості постійно порушує режим припинення тиші. Це триває з 5 березня, за цей час загинуло в українських містах вже понад 1300 цивільних людей.
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"Росія взяла наших громадян в заручники і прикривається ними як живим щитом. При цьому світ — мовчки спостерігає. Ми не можемо залишати людей й так чи інакше будемо намагатись їм допомогти", - заявила віце-прем’єр-міністр.
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Водночас вона підкреслила - в української сторони в запасі є мінімум два варіанти евакуації з
Маріуполя:
- вивезти людей суходолом, прорвавшись з Маріуполя до Запоріжжя (цей маршрут подано на розгляд до Червоного Хреста);
- евакуйовувати мешканців оточеного міста через море.