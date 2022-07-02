Верещук: работаем над решением проблем наших переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что правительство работает над решением проблем переселенцев. Кабмин принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Верещук.
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"Работаем над решением проблем наших переселенцев. Упрощаем и ускоряем все, что можно упростить и ускорить", - отметила она.
Детали
Кроме этого, Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи ВПЛ свидетельств о рождении и смерти.
"Эти и многие другие законодательные изменения были бы невозможны без наших общественных организаций. Я знаю их вклад, а они знают как я им благодарна", - подчеркнула она.
По ее словам, в основе многих шагов государства по ВПЛ лежат экспертные знания и практический опыт именно общественных организаций.
"Но, их главный вклад – это неравнодушие и преданность делу", - добавила Верещук.
Напомним
Кабинет министров Украины провел заседание, в ходе которого принял ряд решений, которые, в частности, касаются реимбурсации лекарственных средств, вопроса прав и свобод ВПЛ и правил перемещения алкогольных напитков.