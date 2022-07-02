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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Верещук: працюємо над вирішенням проблем наших переселенців

Верещук: працюємо над вирішенням проблем наших переселенців

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що уряд працює над вирішенням проблем переселенців. Кабмін ухвалив постанову, що спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Верещук.

Цитата

"Працюємо над вирішенням проблем наших переселенців. Спрощуємо та пришвидшуємо все, що можна спростити та пришвидшити", - зазначила вона.

Деталі

Крім цього, Верховна Рада прийняла закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.

"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їх внесок, а вони знають як я їм вдячна", - наголосила вона.

За її словами, в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.

"Але, їх головний внесок – це небайдужість та відданість справі", - додала Верещук.

Нагадаємо 

Кабінет міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку рішень, які, зокрема, стосуються реімбурсації лікарських засобів, питання прав та свобод ВПО, та правил переміщення алкогольних напоїв.

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