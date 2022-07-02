Верещук: працюємо над вирішенням проблем наших переселенців

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"Працюємо над вирішенням проблем наших переселенців. Спрощуємо та пришвидшуємо все, що можна спростити та пришвидшити", - зазначила вона.

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Крім цього, Верховна Рада прийняла закон №7310, направлений на спрощення та пришвидшення видачі ВПО свідоцтв про народження та смерть.

"Ці та багато інших законодавчих змін були б неможливі без наших громадських організацій. Я знаю їх внесок, а вони знають як я їм вдячна", - наголосила вона.

За її словами, в основі багатьох кроків держави щодо ВПО лежать експертні знання та практичний досвід саме громадських організацій.

"Але, їх головний внесок – це небайдужість та відданість справі", - додала Верещук.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України провів засідання, під час якого прийняв низку рішень, які, зокрема, стосуються реімбурсації лікарських засобів, питання прав та свобод ВПО, та правил переміщення алкогольних напоїв.