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Верещук объяснила, что называют "интеллектуальным" локдауном

Верещук объяснила, что называют "интеллектуальным" локдауном

Киев  •  УНН

 • 16790 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. О том, что такое интеллектуальный локдаун и чем он будет отличаться от того, что было весной объяснила народный депутат Украины Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Прежде всего, я думаю, что это именно разумный подход, взвешенный, трезвый, когда будут просчитаны все возможные модели развития ситуации. Есть вопрос к слову „интеллектуальный“, но действительно нужно хорошо проработать и продумать, прежде чем решиться на решение”, — сказала она.

По мнению нардепа, должен быть именно системный подход, поскольку последствия вероятного локдауна будут иметь серьезное влияние на экономику страны.

“Решения, которые приведут к неизбежным потерям в экономике, к неизбежным потерям доходов в наш бюджет”, — отметила Верещук.

Она добавила, что рассматривается индивидуальный подход к работе общественного транспорта.

“О работе транспорта говорится, что „умный локдаун“ заключается в том, что это будет зависеть от региона. То есть несмотря от региона, где будет происходить то или иное действие. Если мы говорим о западном регионе это одна работа, если мы говорим о городах, где есть метро, это Харьков или Киев — это другое. Здесь в том и состоит адаптивность и индивидуальность в подходе. Весенний локдаун был тотальным, он полностью „отключил страну из розетки“. То есть здесь разница”, — резюмировала Верещук.

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