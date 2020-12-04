Верещук пояснила, що називають "інтелектуальним" локдауном

“Найперше, я думаю, що це саме розумний підхід, зважений, тверезий, коли будуть прораховані усі ймовірні моделі розвитку ситуації. Є питання до слова „інтелектуальний“, але дійсно потрібно добре пропрацювати і продумати, перш ніж зважитися на рішення”, — сказала вона.

На думку нардепа, має бути саме системний підхід, оскільки наслідки ймовірного локдауну будуть мати серйозний вплив на економіку країни.

“Рішення, які призведуть до неминучих втрат у економіці, до неминучих втрат доходів до нашого бюджету”, — зауважила Верещук.

Вона додала, що розглядається індивідуальний підхід до роботи громадського транспорту.

“Щодо роботи транспорту йдеться про те, що „розумний локдаун“ полягає у тому, що це буде залежати від регіону. Тобто дивлячись від регіону, де буде відбуватися та чи інша дія. Якщо ми говоримо про західний регіон це одна робота, якщо ми говоримо про міста, де є метро, це Харків чи Київ — це інша. Тут в тому і полягає адаптивність і індивідуальність у підході. Весняний локдаун був тотальним, він повністю „виключив країну з розетки“. Тобто тут є різниця”, — резюмувала Верещук.