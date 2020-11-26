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Верещук сообщила, когда ждать локдауна

Верещук сообщила, когда ждать локдауна

Киев  •  УНН

 • 28255 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полный локдаун будет, но не раньше, чем через семь дней после официального сообщения от Кабинета министров. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщила народный депутат Украины Ирина Верещук, передает УНН.

"Из сообщений министров, из сообщений Премьер-министра, я понимаю, что будет локдаун. Но, стоит отметить, на прошлой пленарной неделе мы проголосовали соответствующий законопроект, по которому обязали Кабинет министров сообщать населению Украины минимум за семь дней о карантинных ограничениях. Итак, когда мы говорим о полном локдауне - мы должны понимать, что это будет не раньше, чем через семь дней", - отметила она.

Верещук также прокомментировала позицию Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, который выступил за полный трехнедельный локдаун.

"Последнее слово за Премьером и за Кабинетом министров. Есть специальная комиссия при Кабмине, который смотрит на статистику, моделирует варианты, их несколько. И среди тех людей, которые сейчас комментируют, а это господин Ткаченко, господин Аваков, они обычно входят в эту комиссию и могут комментировать", - сказала она.

Напомним, Верещук выступала против карантина выходного дня и фискализации ФЛП.

Украинские Национальные Новости

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