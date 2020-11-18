Прорахунку дієвості карантину вихідного дня немає - Верещук

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Карантин вихідного дня позбавляє людей робочих місць і засобів до існування, натомість жодних гарантій збереження їх життя від “ковіду” не дає. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народний депутат від “СН” Ірина Верещук, передає УНН.

“Немає математично прорахованої моделі, що карантин вихідного дня є дієвим. Немає ані світових прикладів, які б яскраво свідчили про те, що такий карантин був ефективним. А от негативні наслідки, які можуть призвести до втрати робочих місць, наприклад, є”, — сказала вона.

Верещук переконана, що життя та здоров’я українців має бути у пріоритеті, але не можна під час пандемії залишати людей без засобів до існування.

“Втратити робоче місце, засоби до існування і попри те, ще потім захворіти і, можливо, втратити здоров’я чи життя... Це точно не вихід. Саме тому я голосувала за скасування карантину вихідного дня, аби своєю політичною заявою продемонструвати КМУ можливість залучити нас, як парламентарів, заслухати якихось експертних груп, дослухатися до нас, як до генераторів ідей суспільства в даному випадку”, — підкреслила нардеп.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук публічно виступила проти карантину вихідного дня і голосувала “за” скасування таких заходів. Однак більшість її колег із “Слуги народу” скасування такого карантину не підтримали. 

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