Верещук “за”, Бужанський “проти”: як "слуги народу" голосували за скасування карантину вихідного дня

Скасування карантину вихідного дня підтримали 34 депутати від партії "Слуга народу". Це Ірина Верещук, Артем Дмитрук, Дмитро Гурін, Костянтин Касай, Ігор Василів, Марина Бардіна та інші.

"Люди втрачають роботу, переорієнтуватися дуже важко. Знайти потім роботу і знайти себе, психологічно відновитися - це дуже важко. І коли ми чуємо, що не завтра – так післязавтра 500 людей з "Планета Кіно" буде звільнено – це надзвичайно важкий удар для цілого бізнесу. А далі що робити? Поповнювати ряди центрів зайнятості? А що це дасть для держави?", - аргументувала свою позицію Верещук.

Натомість, 9 нардепів від партії "Слуга народу" виступили проти скасування "вихідних" обмежень. Мова про Максима Бужанського, Артема Дубнова, Володимира Іванова, Олександра Кабанова, Олену Мошенець, Ігоря Негулевського, Вадима Струневича, Володимира Тимофійчука та Олега Тарасова.

Ще 139 "слуг народу" утрималися від голосування.