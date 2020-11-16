Верещук: я проти карантину вихідного дня, але засуджую тих, хто його ігнорує

"Я не вважаю карантин вихідного дня ефективним заходом. Але я дотримуюся вимог карантину вихідного дня. Я можу критикувати, але є постанова (Уряду, - ред.). Не можна просто сказати: я не хочу і не буду. До прикладу, я проти того, як ведуть себе голови місцевих рад, кидаючи виклик центральній владі, фактично блазнюючи на своїх засіданнях виконкому. Наприклад, як це зробили у Львові: вирішили, що вихідні - це робочі дні. Але кодекс законів України про працю ніхто не відміняв. Це не є державницький підхід", - заявила вона.

Водночас карантин вихідного дня вбиває малий та середній бізнес, наголошує Верещук.

"І тут, в першу чергу, втрати людського ресурсу. Люди втрачають роботу, переорієнтуватися дуже важко. Знайти потім роботу і знайти себе, психологічно відновитися - це дуже важко. І коли ми чуємо, що не завтра – так післязавтра 500 людей з "Планета Кіно" буде звільнено – це надзвичайно важкий удар для цілого бізнесу. А далі що робити? Поповнювати ряди центрів зайнятості? А що це дасть для держави?", - говорить нардеп.

Верещук уточила, що завтра Рада розгляне постанову про скасування карантину вихідного дня. І висловила сподівання, що Уряд почує парламентарів.

"Я буду голосувати за, і хочу, щоб Уряд почув і бізнес, і представників парламенту, які вважають, що карантин вихідного дня не вирішення проблеми", - підкреслила вона.

Раніше Верещук виступила проти введення касових апаратів для ФОПів.