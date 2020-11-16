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Верещук: я против карантина выходного дня, но осуждаю тех, кто его игнорирует

Верещук: я против карантина выходного дня, но осуждаю тех, кто его игнорирует

Киев  •  УНН

 • 11190 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Карантин выходного дня не эффективное мероприятие для борьбы с covid-19. Однако есть постановление правительства, которое можно критиковать, но нужно выполнять. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Я не считаю карантин выходного дня эффективной мерой. Но я придерживаюсь требований карантина выходного дня. Я могу критиковать, но есть постановление (правительства - ред.). Нельзя просто сказать: я не хочу и не буду. К примеру, я против того, как ведут себя главы местных советов, бросая вызов центральной власти, фактически паясничая на своих заседаниях исполкома. Например, как это сделали во Львове: решили, что выходные - это рабочие дни. Но кодекс законов Украины о труде никто не отменял. Это не государственный подход", - заявила она.

В то же время карантин выходного дня убивает малый и средний бизнес, отмечает Верещук.

"И здесь, в первую очередь, потери человеческого ресурса. Люди теряют работу, переориентироваться очень трудно. Найти потом работу и найти себя, психологически восстановиться - это очень трудно. И когда мы слышим, что не завтра - так послезавтра 500 человек с "Планета Кино" будут уволены - это очень тяжелый удар для всего бизнеса. А дальше что делать? Пополнять ряды центров занятости? А что это даст для государства?", - говорит нардеп.

Верещук уточила, что завтра Рада рассмотрит постановление об отмене карантина выходного дня. И выразила надежду, что правительство услышит парламентариев.

"Я буду голосовать за, и хочу, чтобы правительство услышало и бизнес, и представителей парламента, которые считают, что карантин выходного дня не решение проблемы", - подчеркнула она.

Ранее Верещук выступила против введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Украинские Национальные Новости

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