Верещук закликала нардепів відкласти фіскалізацію малого бізнесу

“Фіскалізація ФОПів: не на часі. Питання фіскалізаціі ФОПів можна розділити на дві частини:

1) треба чи не треба?

2) якщо треба, то зараз чи потім?

Розумію позицію та аргументи уряду та колег-депутатів, які виступають за фіскалізацію ФОПів. Але, чую і розумію ФОПів. Зараз не буду говорити про те, хто правий або неправий. Навіть, якщо припустити, що ФОПів доцільно фіскалізовувати, навіщо починати це робити саме зараз, під час коронакризи? Чого саме ми намагаємось досягти таким таймінгом цього нововведення?” — зазначила вона.

Верещук не розуміє, чому влада замість підтримки бізнесу вигадує якісь нововведення в такі складні часи.

“В той час, як в інших країнах уряди думають про послаблення дрібним підприємцям, всіляко їх підтримують, ми ж намагаємось вчиняти навпаки. Принаймні, саме так виглядає зі сторони. У чому логіка? Може, існує якийсь таємний план, як фіскалізація ФОПів підвищить добробут в державі і добробут дрібних підприємців зокрема? (Ми ж не думаємо, що мета фіскалізації ФОПів полягає в перерозподілі ринків на користь великого бізнесу?).

А, якщо такого таємного плану немає, закликаю колег-депутатів підтримати відтермінування фіскалізації ФОПів, доопрацювати пропозиції (а їх є чимало), і тим самим продемонструвати політичну зрілість і відповідальність”, — наголосила вона.

Раніше Верещук виступила проти карантину вихідного дня.