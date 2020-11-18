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Просчета действенности карантина выходного день нет - Верещук

Просчета действенности карантина выходного день нет - Верещук

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Карантин выходного дня лишает людей рабочих мест и средств к существованию, зато никаких гарантий сохранения их жизни от "ковида" не дает. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от "СН" Ирина Верещук, передает УНН.

"Нет математически просчитанной модели, что карантин выходного дня является действенным. Нет ни мировых примеров, которые ярко свидетельствовали о том, что такой карантин был эффективным. А вот негативные последствия, которые могут привести к потере рабочих мест, например, есть", - сказала она.

Верещук убеждена, что жизнь и здоровье украинцев должно быть в приоритете, но нельзя во время пандемии оставлять людей без средств к существованию.

"Потерять рабочее место, средства к существованию и несмотря на то, еще потом заболеть и, возможно, потерять здоровье или жизнь ... Это точно не выход. Именно поэтому я голосовала за отмену карантина выходного дня, чтобы своим политическим заявлением продемонстрировать КМУ привлечь нас, как парламентариев, заслушать какие-то экспертные группы, прислушиваться к нам, как к генераторам идей общества в данном случае", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее Ирина Верещук публично выступила против карантина выходного дня и голосовала "за" отмену таких мероприятий. Однако большинство ее коллег из "Слуги народа" отмены такого карантина не поддержали.

Украинские Национальные Новости

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