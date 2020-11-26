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Верещук повідомила, коли чекати локдауну

Верещук повідомила, коли чекати локдауну

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Повний локдаун буде, але не раніше, ніж через сім днів після офіційного повідомлення від Кабінету міністрів. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомила Народний депутат України Ірина Верещук, передає УНН.

"З повідомлень міністрів, з повідомлень Прем’єр-міністра, я розумію, що буде локдаун. Але, варто зазначити, минулого пленарного тижня ми проголосували відповідний законопроект, за яким зобов'язали Кабінет міністрів повідомляти населення України мінімум за сім днів про карантинні обмежування. Отже, коли ми говоримо про повний локдаун - ми маємо розуміти, що це буде не раніше, ніж за сім днів", - зауважила вона.

Верещук також прокоментувала позицію Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який виступив за повний тритижневий локдаун.

"Останнє словом за Прем’єром і за Кабінетом міністрів. Є спеціальна комісія при Кабміні, яка дивиться на статистику, моделює варіанти, їх є декілька. І серед тих людей, які зараз коментують, а це пан Ткаченко, пан Аваков, вони звичайно входять в цю комісію і можуть коментувати", - сказала вона.

Нагадаємо, Верещук виступала проти карантину вихідного дня і фіскалізації ФОПів.

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