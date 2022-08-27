Верещук: переселенцев разместят в учебных заведениях, которые будут работать в онлайн-режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В зданиях учебных заведений, которые будут работать онлайн, разместят внутри перемещенных лиц. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет УНН.
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"Сейчас в Украине значительное количество образовательных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утеплены и оборудованы – могут стать хорошим приютом для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев", - отметила она.
Детали
Верещук добавила, что самой первой задачей власти является обеспечение каждой семьи, которая эвакуируется из опасных регионов и с временно оккупированных территорий, надлежащими условиями для проживания.
Отмечается, что для поддержки развертывания дополнительных мест для переселенцев в учебных заведениях планируют привлечь международные организации.
Напомним
Верещук назвала области, в которых может пройти обязательная эвакуация.