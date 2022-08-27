Верещук: переселенцев разместят в учебных заведениях, которые будут работать в онлайн-режиме

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"Сейчас в Украине значительное количество образовательных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утеплены и оборудованы – могут стать хорошим приютом для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев", - отметила она.

Детали

Верещук добавила, что самой первой задачей власти является обеспечение каждой семьи, которая эвакуируется из опасных регионов и с временно оккупированных территорий, надлежащими условиями для проживания.

Отмечается, что для поддержки развертывания дополнительных мест для переселенцев в учебных заведениях планируют привлечь международные организации.

Напомним

Верещук назвала области, в которых может пройти обязательная эвакуация.