Верещук: переселенців розмістять у закладах освіти, які працюватимуть в онлайн-режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У будівлях закладів освіти, які працюватимуть онлайн, розмістять внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила віцепрем'єр -міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише УНН.
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"Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", - зазначила вона.
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Верещук додала, що найпершим завданням влади є забезпечення кожної сім’ї, яка евакуюється з небезпечних регіонів і з тимчасово окупованих територій, належними умовами для проживання.
Зазначається, що для підтримки розгортання додаткових місць для переселенців у закладах освіти планують залучити міжнародні організації.
Нагадаємо
Верещук назвала області, в яких може пройти обов'язкова евакуація.