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Верещук мечтала стать первой женщиной-генералом

Верещук мечтала стать первой женщиной-генералом

Киев  •  УНН

 • 15330 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Народный депутат Ирина Верещук рассказала, как когда-то мечтала стать первой женщиной-генералом, передает УНН со ссылкой на AРМИЯ INFORM.

"Госпожа Ирина известна как народный депутат Верховной Рады Украины, а также в этом году она была кандидатом в мэры столицы. Но мало кто знает, что она имеет военный бэкграунд. Ирина Верещук, в отличие от многих украинских политиков, не просто прошла военную кафедру или отслужила год-полтора срочной. За ее плечами - пять лет обучения в военном вузе, и годы военной службы. Почему в достаточно непростое для украинской армии время, еще совсем юной, Ирина решила стать военной и вместо гражданских платьев выбрала униформу", - прокомментировали на сайте АрмияInform.

Она отдала военной службе десять лет: пять лет обучения и пять лет службы по контракту.

"Меня часто спрашивают: почему армия? Честно отвечаю, что мечтала стать генералом, этакой первой в Украине женщиной-генералом. Одним из моих любимых фильмов был "Солдат Джейн" с Деми Мур. Была ребенком с военной романтикой. Кстати, родители не очень одобряли мой выбор военного пути, но не мешали. Мама потом много раз рассказывала, как я бежала к ним на КПП, когда они с отцом впервые приехали меня навестить", - отметила Верещук.

Нардеп добавила, что военная служба стала для нее настоящим фундаментом жизни.

"Я просто не представляю, как сложилось бы моя жизнь без лет в армии. У меня сложный характер и много энергии. Считаю, что именно армия поставила меня в строй, так сказать. С годами становлюсь все более благодарной бывшим командирам. Наверное потому, что многие мои полезные привычки было заложено именно в армии, особенно в курсантские годы. Поддержание физического тонуса, самодисциплина, практичность, готовность постоять за себя и за товарища. Были и бесполезные привычки, но курить я бросила и обсценную лексику почти не использую. Главное, что я вынесла из своих военных лет, это понимание, что чудес не бывает. Надо ко всему готовиться, много работать и не обращать внимания на трудности. Нам, курсантам, всегда говорили: помни, в сложной ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки", - резюмировала Верещук.

Украинские Национальные Новости

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