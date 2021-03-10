Верещук: Atlantic Council выдал рекомендации Белому дому по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук на своей странице в Facebook прокомментировала рекомендации от “влиятельного американского мозгового центра” Atlantic Council, выданные Белому дому по Украине, передает УНН.
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“Все четко сформулировано. Среди рекомендаций я бы выделила три ключевых:
1) увеличить американскую военную помощь Украине в два раза — до 500 миллионов долларов в год;
2) предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО (major non-NATO ally)
3) продолжить блокировать строительство “Северного потока-2”, — написала она.
Все три задачи вполне достижимы, именно на них нужно сфокусировать усилия в отношениях с США, добавляет Верещук.