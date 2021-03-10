Верещук: Atlantic Council видав рекомендації Білому дому щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Член комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони, народний депутат від фракції “Слуга народу” Ірина Верещук на своїй сторінці в Facebook прокоментувала рекомендації від “впливового американського мозкового центру” Atlantic Council, які були видані Білому дому щодо України, передає УНН.
Цитата
“Все чітко сформульовано. Серед рекомендацій я б виділила три ключові:
1) збільшити американську військову допомогу Україні вдвічі — до 500 мільйонів доларів на рік;
2) надати Україні статус головного союзника США поза НАТО (major non-NATO ally);
3) продовжити блокувати будівництво “Північного потоку-2”, — написала вона.
Всі три завдання цілком досяжні, саме на них потрібно сфокусувати зусилля у відносинах із США, додає Верещук.