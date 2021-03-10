Верещук: Atlantic Council видав рекомендації Білому дому щодо України

Цитата

“Все чітко сформульовано. Серед рекомендацій я б виділила три ключові:

1) збільшити американську військову допомогу Україні вдвічі — до 500 мільйонів доларів на рік;

2) надати Україні статус головного союзника США поза НАТО (major non-NATO ally);

3) продовжити блокувати будівництво “Північного потоку-2”, — написала вона.

Всі три завдання цілком досяжні, саме на них потрібно сфокусувати зусилля у відносинах із США, додає Верещук.