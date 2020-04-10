Вербное воскресенье 2020: дата и особенности празднования во время карантина

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52113 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61055 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75033 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74368 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 101049 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81620 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102087 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105679 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130276 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 101954 просмотра
Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

5 марта, 13:14 • 71733 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 107372 просмотра
Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

Маск разозлил немцев: продажи Tesla в Германии упали на 76%

5 марта, 14:30 • 65990 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 60236 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

15:49 • 101053 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 107372 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 138455 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 181274 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 165945 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 60236 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 101954 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 108553 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107021 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 106590 просмотра
Актуальное
Вербное воскресенье 2020: дата и особенности празднования во время карантина

Вербное воскресенье 2020: дата и особенности празднования во время карантина

Киев  •  УНН

 • 115475 просмотра

Вербное воскресенье традиционно ассоциируется с расцветом и очищением от всего плохого

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Точная дата празднования Вербного воскресенья зависит от даты Пасхи, в этом году Вербное воскресенье приходится на 12 апреля. УНН собрал для своих читателей обычаи, приметы и особенности празднования Вербного воскресенья в период карантина.

Во многих странах мира Вербное воскресенье называют Пальмовым, потому что ветвями этого растения устилали дорогу Иисусу Христу при въезде в Иерусалим. Так как в Украине весна начинается с цветения ив, а пальмы здесь не растут, поэтому люди заменили пальмовые ветви ивовыми.

Обычаи

В Украине в Вербное воскресенье проводится богослужение, люди идут в церки освящать вербу - как символ грядущей весны и возрождения всего живого. Принято, после освящения не больно хлестать родных и друзей ивовыми ветвями и при этом говорить: «Не я бью - верба бьет». Считается, что таким образом человек очищается от всего плохого. Кроме грядущей весны, веточки вербы символизируют победу жизни над смертью, поэтому выбрасывать их нельзя, когда они завянут их принято сжигать.

Отмечается, что в Вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым трудом, напиваться, ссориться, есть мясо, яйца и молочные продукты, так как идет Великий пост.

Как святить вербу в период карантина

В связи с распространением коронавируса во всем мире и, в частности, в Украине введен карантин. Украинцев просят не освящать вербу в этом году в церквях, а сделать это дома с помощью онлайн-трансляций, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих родных. Так, глава УГКЦ Святослав Шевчук попросил не приносить на этот раз в церковь на освящение иву и пасхальные корзинки.

"Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - заверил он.

Также, Священный Синод Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Епифания принял ряд важных решений, касающихся празднования Вербного воскресенья, Пасхи, а соответственно освящения вербы и пасхальных блюд, в частности, не проводить обычные общие освящения ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не допускать скопления людей. Также архиереи и духовенство через средства массовой информации будут просить всех мирян оставаться дома и участвовать в молитве через средства трансляции.

Приметы

На этот праздник существует несколько основных примет, большинство из них связанны с будущим урожаем. Вот основные из них:
- Если в Вербное воскресенье тепло и сухо - летом будет большой урожай фруктов. 
- Дует ветер - ждать холодного лета.
- Ударил мороз - год принесет много пшеницы.
- Количество сережек распустившихся также служит показателем будущего урожая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы