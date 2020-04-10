Вербное воскресенье 2020: дата и особенности празднования во время карантина

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Точная дата празднования Вербного воскресенья зависит от даты Пасхи, в этом году Вербное воскресенье приходится на 12 апреля. УНН собрал для своих читателей обычаи, приметы и особенности празднования Вербного воскресенья в период карантина.

Во многих странах мира Вербное воскресенье называют Пальмовым, потому что ветвями этого растения устилали дорогу Иисусу Христу при въезде в Иерусалим. Так как в Украине весна начинается с цветения ив, а пальмы здесь не растут, поэтому люди заменили пальмовые ветви ивовыми.

Обычаи

В Украине в Вербное воскресенье проводится богослужение, люди идут в церки освящать вербу - как символ грядущей весны и возрождения всего живого. Принято, после освящения не больно хлестать родных и друзей ивовыми ветвями и при этом говорить: «Не я бью - верба бьет». Считается, что таким образом человек очищается от всего плохого. Кроме грядущей весны, веточки вербы символизируют победу жизни над смертью, поэтому выбрасывать их нельзя, когда они завянут их принято сжигать.

Отмечается, что в Вербное воскресенье нельзя заниматься тяжелым трудом, напиваться, ссориться, есть мясо, яйца и молочные продукты, так как идет Великий пост.

Как святить вербу в период карантина

В связи с распространением коронавируса во всем мире и, в частности, в Украине введен карантин. Украинцев просят не освящать вербу в этом году в церквях, а сделать это дома с помощью онлайн-трансляций, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих родных. Так, глава УГКЦ Святослав Шевчук попросил не приносить на этот раз в церковь на освящение иву и пасхальные корзинки.

"Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в ваших домах с помощью онлайн-трансляций. Там, где невозможно участвовать в Пасхальном богослужении, отец семейства может святой водой окропить эти блюда. И будьте уверены, вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова", - заверил он.

Также, Священный Синод Украинской Православной Церкви под председательством Блаженнейшего Епифания принял ряд важных решений, касающихся празднования Вербного воскресенья, Пасхи, а соответственно освящения вербы и пасхальных блюд, в частности, не проводить обычные общие освящения ивы и пасхальных блюд для мирян в храмах и на прихрамовой территории, чтобы не допускать скопления людей. Также архиереи и духовенство через средства массовой информации будут просить всех мирян оставаться дома и участвовать в молитве через средства трансляции.

Приметы

На этот праздник существует несколько основных примет, большинство из них связанны с будущим урожаем. Вот основные из них:

- Если в Вербное воскресенье тепло и сухо - летом будет большой урожай фруктов.

- Дует ветер - ждать холодного лета.

- Ударил мороз - год принесет много пшеницы.

- Количество сережек распустившихся также служит показателем будущего урожая.