Вербна неділя 2020: дата та особливості святкування під час карантину

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Точна дата святкування Вербної неділі залежить від дати Великодня, цього року Вербна неділя припадає на 12 квітня. УНН зібрав для своїх читачів звичаї, прикмети та особливості святкування Вербної неділі у період карантину.

У багатьох країнах світу Вербну неділю називають Пальмовою, бо гілками цієї рослини встеляли дорогу Ісусу Христу під час в’їзду в Єрусалим. Так як в Україні весна починається з цвітіння верб, а пальми тут не ростуть, тому люди замінили пальмові гілки на вербові.

Звичаї

В Україні у Вербну неділю проводиться богослужіння, люди йдуть до церки освячувати вербу – як символ прийдешньої весни і відродження всього живого. Прийнято, після освячення не боляче шмагати рідних та друзів вербовими гілками та при цьому промовляти: «Не я б'ю – верба б'є». Віриться, що таким чином людина очищається від усього поганого. Окрім прийдешньої весни, гілочки верби символізують перемогу життя над смертю, тому викидати їх не можна, коли вони зів’януть їх прийнято спалювати.

Зазначається, що у Вербну неділю не можна займатися важкою працею, напиватися, сваритися, їсти м'ясо, яйця та молочні продукти, так як триває Великий піст.

Як святити вербу у період карантину

У зв’язку з поширенням коронавірусу у всьому світі та, зокрема, в Україні введений карантин. Українців просять не освячувати вербу цього року у церквах, а зробити це вдома за допомогою онлайн-трансляцій, щоб зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх рідних. Так, глава УГКЦ Святослав Шевчук попросив не приносити цього разу до церкви на освячення вербу та великодні кошики.

“Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у ваших домівках за допомогою онлайн-трансляцій. Там, де неможливо брати участі в Пасхальному богослужінні, батько родини може свяченою водою покропити ці страви. І будьте певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння”, — запевнив він.

Також, Священний Синод Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Епіфанія ухвалив низку важливих рішень, що стосуються відзначення Вербної неділі, Великодня, а відповідно освячення верби та великодніх страв, зокрема, не проводити звичайні спільні посвячення верби та великодніх страв для мирян у храмах та на прихрамовій території, щоби не допускати скупчення людей. Також архієреї та духовенство через засоби масової інформації проситимуть усіх мирян залишатися вдома та долучатися до молитви через засоби трансляції.

Прикмети

На це свято існує декілька основних прикмет, більшість із них пов’язанні з майбутнім врожаєм. Ось основі з них:

- Якщо у Вербну неділю тепло і сухо – влітку буде великий урожай фруктів

- Дме вітер – чекати холодного літа.

- Вдарив мороз – рік принесе багато пшениці.

- Кількість сережок, що розпустилися також служить показником майбутнього врожаю.