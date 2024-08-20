Венгрия оставили без объяснений запрос ЕС по упрощению въезда для россиян и белорусов - Euractiv

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  115563 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  115518 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  103274 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112685 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108117 просмотра
публикации
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  153108 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  271799 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  256172 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  304738 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  287594 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 августа: Всемирный день лени, День москитов

20 августа: Всемирный день лени, День москитов

  •  57487 просмотра
В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

В США археологи нашли череп мастодонта возрастом более 13 000 лет

  •  70766 просмотра
Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

Боб Дилан записал музыку для нового байопика о Рональде Рейгане

19 августа 2024, 07:26  •  110745 просмотра
Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

Международный день орангутанга, Всемирный день гуманитарной помощи, День пасечника в Украине. Что еще можно отметить 19 августа

19 августа 2024, 03:11  •  106438 просмотра
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа 2024, 03:03  •  105284 просмотра
Актуальное
Венгрия оставили без объяснений запрос ЕС по упрощению въезда для россиян и белорусов - Euractiv

Венгрия оставили без объяснений запрос ЕС по упрощению въезда для россиян и белорусов - Euractiv

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 10:29  •  6377 просмотра

Read in English

Срок ответа Венгрии на запрос ЕС относительно изменений в иммиграционной программе для россиян и белорусов истек. Восемь стран Балтии и Северной Европы выразили обеспокоенность безопасностью из-за этих изменений.

Срок, установленный Европейской комиссией для Венгрии, для ответа на вопрос о смягчении требований к въезду для граждан россии и беларуси истек в понедельник, 19 августа, и в Еврокомиссии подтвердили, что по состоянию на понедельник днем ответа еще не было, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В начале августа комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон направила своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру письмо с просьбой дать объяснения относительно изменений, внесенных в иммиграционную программу страны.

Согласно недавним изменениям Венгрия смягчила требования к въезду в страну для работы россиян и белорусов, предоставив "гастарбайтерам" двухлетний срок пребывания с возможностью продления еще на три года.

Хотя выдача долгосрочных виз и видов на жительство является индивидуальным делом государств-членов, Йоханнсон подчеркнула, что "такие программы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не подвергать риску целостность нашего общего пространства без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности".

"Продолжение упрощенной обработки заявлений на получение вида на жительство и разрешения на работу для граждан россии и беларуси может привести к фактическому обходу ограничений, введенных Союзом", - говорится в письме.

Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

"Представитель Европейской комиссии подтвердил Euractiv, что по состоянию на понедельник днем ответа еще не было", - пишет издание.

Критики считают, что изменения могут проложить путь к постоянному проживанию, что, учитывая нынешнюю напряженность с обеими странами, может угрожать безопасности Шенгенской зоны блока.

Восемь стран Балтии и Северной Европы - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция - в совместном письме, отправленном в Брюссель в прошлый четверг, 15 августа, с которым ознакомился Euractiv, выразили обеспокоенность тем, что ослабление ограничений Венгрией может увеличить угрозу.

"Независимо от того, относится ли оно к национальной компетенции или компетенции Союза, мы обеспокоены тем, что это решение может представлять серьезную угрозу безопасности для всех государств-членов", - написала группа министров иностранных дел, внутренних дел и юстиции.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь первостепенное значение для обеспечения нашей национальной безопасности", - заявили они, добавив, что приветствуют участие Йоханссон в этом вопросе.

Однако их просьба была встречена решительным ответом Будапешта, который отверг этот шаг как "откровенную ложь".

Голова МЗС Угорщини Сійярто запевняє, що спрощення в'їзду росіянам та білорусам "не становить ризику" безпеці для Шенгену19 августа 2024, 07:58 • 45542 просмотра

Этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе на следующей неделе

- пишет издание.

Перед летними каникулами, в знак критики противоречивых самостоятельных дипломатических усилий Венгрии в отношении Украины, обычно неформальная августовская встреча ЕС была перенесена в Брюссель вместо Будапешта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Эксклюзив
"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры
  •  60310 просмотра

"Обнаглели". Эксперт раскритиковал работников АРМА за шпионские игры

Эксклюзив
Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ
  •  77870 просмотра

Кабмин назвал экспертов, которые проведут аудит в НАБУ

Эксклюзив
Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов
  •  111408 просмотра

Дело начальников Бориспольского и Бучанского ТЦК: в суд направлено ходатайство об аресте 1 млн долларов

Эксклюзив
Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны
  •  111834 просмотра

Есть большая потребность в физической реабилитации - в Броварском горсовете рассказали об основных проблемах, с которыми сталкиваются ветераны российско-украинской войны

Эксклюзив
Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?
  •  113154 просмотра

Проблемные кредиты: реструктуризация как спасение для бизнеса или очередное испытание?

Эксклюзив
ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат
  •  104122 просмотра

ГБР не выполняет судебные решения, чтобы избежать дополнительной работы с потерпевшими-адвокат

Эксклюзив
Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог
19 августа 2024, 11:08  •  88876 просмотра

Закрытый конкурс на должность главы Фонда гарантирования вкладов нецелесообразен и противоречит требованиям МВФ - политолог

Эксклюзив
НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист
19 августа 2024, 09:54  •  76192 просмотра

НАПК должно проверить декларации и.о. замглавы ГНС Сокура на предмет их достоверности - юрист

Эксклюзив
Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского
19 августа 2024, 09:15  •  62947 просмотра

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Эксклюзив
Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа
19 августа 2024, 08:29  •  67326 просмотра

Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

Популярные

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108117 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112685 просмотра
Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

Протестующие прорвали баррикаду на съезде Демократической партии США

  •  103274 просмотра
США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

США не изменили политику в отношении дальнобойных ударов по РФ

  •  115518 просмотра
«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

«Дом Москвы» в Риге выставят на аукцион за 3,57 млн евро

  •  115563 просмотра

Публикации

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  153108 просмотра
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  271799 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  256172 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  304738 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  287594 просмотра

Война

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  302 просмотра
На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

  •  1763 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  2651 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  5899 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  7053 просмотра

политика

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  302 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  2651 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  5899 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  7053 просмотра
Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

  •  7114 просмотра

Война

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  302 просмотра
На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

На Тернопольщине из-за пожара значительно ухудшилось качество воздуха: в Минздраве объяснили местным, как избежать отравления хлором

  •  1763 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  2651 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  5899 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  7053 просмотра

политика

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

Рада одобрила законопроект о соцзащите военных, воюющих в рф

  •  302 просмотра
Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

  •  2651 просмотра
Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

Нет эвакуации с Курщины в Украину, но поддерживается порядок в соответствии с Женевской конвенцией - депутат

  •  5899 просмотра
На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

На закупку Чехией боеприпасов для Украины пойдет часть доходов от замороженных активов рф - министр обороны

  •  7053 просмотра
Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

Министра энергетики вызывают в Раду из-за коррупционных скандалов

  •  7114 просмотра

Новости Бизнеса

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

  •  5878 просмотра
Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  107870 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  106410 просмотра

Экономика

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

Миссия ЕС прибыла в Украину для мониторинга выполнения индикаторов для очередного транша

  •  7231 просмотра
В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

В Сумской области из-за обстрела подстанции был пожар, в Харьковской области враг атаковал бригаду энергетиков - Минэнерго

  •  11725 просмотра
Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

Национальный кэшбек заработает со 2 сентября - Минэкономики

  •  12250 просмотра
Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

Goldman Sachs ожидает рекордных максимумов фондового рынка в следующие четыре недели, но есть условия

  •  13603 просмотра
Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

Потребление электричества растет из-за жары, будут действовать графики отключений - Укрэнерго

  •  14445 просмотра

Киев

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

В Киеве разоблачили адвоката, который продавал фиктивные документы уклонистам

  •  11533 просмотра
Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

Киев отразил ночную атаку дронов и утренний ракетный удар

  •  108117 просмотра
В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

В Киевской области работает ПВО: жителей призывают оставаться в укрытиях

  •  112685 просмотра
На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

На Киевщине работают силы ПВО, слышны взрывы

  •  45259 просмотра
Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

Строительство Подольского моста: субподрядчика подозревают в хищении 6 миллионов гривен

  •  33478 просмотра