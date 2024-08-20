Венгрия оставили без объяснений запрос ЕС по упрощению въезда для россиян и белорусов - Euractiv

Срок, установленный Европейской комиссией для Венгрии, для ответа на вопрос о смягчении требований к въезду для граждан россии и беларуси истек в понедельник, 19 августа, и в Еврокомиссии подтвердили, что по состоянию на понедельник днем ответа еще не было, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В начале августа комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон направила своему венгерскому коллеге Шандору Пинтеру письмо с просьбой дать объяснения относительно изменений, внесенных в иммиграционную программу страны.

Согласно недавним изменениям Венгрия смягчила требования к въезду в страну для работы россиян и белорусов, предоставив "гастарбайтерам" двухлетний срок пребывания с возможностью продления еще на три года.

Хотя выдача долгосрочных виз и видов на жительство является индивидуальным делом государств-членов, Йоханнсон подчеркнула, что "такие программы должны быть тщательно сбалансированы, чтобы не подвергать риску целостность нашего общего пространства без внутреннего пограничного контроля и должным образом учитывать потенциальные последствия для безопасности".

"Продолжение упрощенной обработки заявлений на получение вида на жительство и разрешения на работу для граждан россии и беларуси может привести к фактическому обходу ограничений, введенных Союзом", - говорится в письме.

Йоханссон попросила Будапешт ответить на приложение с вопросами "не позднее 19 августа".

"Представитель Европейской комиссии подтвердил Euractiv, что по состоянию на понедельник днем ответа еще не было", - пишет издание.

Критики считают, что изменения могут проложить путь к постоянному проживанию, что, учитывая нынешнюю напряженность с обеими странами, может угрожать безопасности Шенгенской зоны блока.

Восемь стран Балтии и Северной Европы - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция - в совместном письме, отправленном в Брюссель в прошлый четверг, 15 августа, с которым ознакомился Euractiv, выразили обеспокоенность тем, что ослабление ограничений Венгрией может увеличить угрозу.

"Независимо от того, относится ли оно к национальной компетенции или компетенции Союза, мы обеспокоены тем, что это решение может представлять серьезную угрозу безопасности для всех государств-членов", - написала группа министров иностранных дел, внутренних дел и юстиции.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь первостепенное значение для обеспечения нашей национальной безопасности", - заявили они, добавив, что приветствуют участие Йоханссон в этом вопросе.

Однако их просьба была встречена решительным ответом Будапешта, который отверг этот шаг как "откровенную ложь".

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Этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе на следующей неделе - пишет издание.

Перед летними каникулами, в знак критики противоречивых самостоятельных дипломатических усилий Венгрии в отношении Украины, обычно неформальная августовская встреча ЕС была перенесена в Брюссель вместо Будапешта.