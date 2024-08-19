Глава МИД Венгрии Сийярто уверяет, что упрощение въезда россиянам и белорусам "не представляет риска" безопасности для Шенгена

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что включение Будапештом граждан россии и беларуси в программу "национальная карта" "не представляет никакого риска для безопасности" с точки зрения Шенгенской зоны, пишет УНН.

Детали

"Правда заключается в том, что включение граждан россии и беларуси в программу "национальная карта" не представляет никакого риска для безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку эти лица все равно должны пройти комплексную проверку для въезда и пребывания в Венгрии", - написал Сийярто в Facebook накануне.

При этом глава МИД Венгрии обвинил "североевропейских и балтийских коллег" в "продолжении кампании лжи против Венгрии".

Дополнение

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в москву Будапешт включил граждан рф и беларуси в программу так называемой "национальной карты" - она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

ЕС после этого выступил с требованием к Венгрии отреагировать на опасения, что решение Будапешта смягчить визовые правила для граждан россии и беларуси повышает риск шпионажа в блоке.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что согласна с опасениями и направила письмо в Будапешт с просьбой ответить на список вопросов до 19 августа.