Венесуэла создает военную часть на границе с Колумбией

Детали

“Венесуэла создала специальное военное подразделение для района на своей границе с Колумбией, который с прошлого месяца был центром столкновений между войсками и незаконными вооруженными формированиями”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что тысячи мирных жителей были перемещены в результате боев с боевиками, которых правительство президента Николаса Мадуро называет “террористами”.

Генерал Владимир Падрино сказал, что временное подразделение под названием Integrated Operational Defense Zone, или ZODI, будет действовать в нескольких муниципалитетах штата Апуре, где произошли столкновения.

“Мы не собираемся допускать, чтобы на территорию Венесуэлы для совершения преступлений попадали какие-либо силы, будь то обычные, нерегулярные, преступные, торговцы наркотиками и т. д.”, — сказал Падрино.

Справка

Отмечается, что военные Венесуэлы поддерживают постоянное подразделение ZODI для каждого из 23 штатов и столицы Каракаса.

Падрино сказал, что восемь солдат были убиты в ходе боевых действий, в то время как 34 солдата были ранены, девять членов вооруженных групп были убиты и 33 человека были привлечены к ответственности системой военной юстиции.