Венесуела створює військову частину на кордоні з Колумбією
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Венесуела створює військову частину на кордоні з Колумбією через бойові дій. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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“Венесуела створила спеціальний військовий підрозділ для району на своєму кордоні з Колумбією, який з минулого місяця був центром зіткнень між військами і незаконними збройними формуваннями”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що тисячі мирних жителів були переміщені в результаті боїв з бойовиками, яких уряд президента Ніколаса Мадуро називає “терористами”.
Генерал Владімір Падріні сказав, що тимчасовий підрозділ під назвою Integrated Operational Defense Zone, або ZODI, буде діяти в декількох муніципалітетах штату Апуре, де відбулися зіткнення.
“Ми не збираємося допускати, щоб на територію Венесуели для вчинення злочинів потрапляли будь-які сили, будь то звичайні, нерегулярні, злочинні, торговці наркотиками і т. д.”, — сказав Падріні.
Довідка
Відзначається, що військові Венесуели підтримують постійний підрозділ ZODI для кожного з 23 штатів і столиці Каракаса.
Падріні сказав, що вісім солдатів були вбиті в ході бойових дій, в той час як 34 солдатів було поранено, дев’ять членів збройних груп були вбиті і 33 людини були притягнуті до відповідальності системою військової юстиції.