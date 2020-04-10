Венедиктова до конца апреля хочет заслушать отчеты всех региональных прокуратур

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала встречи с руководством региональных прокуратур для изучения результатов их работы относительно выполнения возложенных функций и влияния на обеспечение законности в I квартале 2020 года, до конца апреля Генпрокурор заслушает результаты работы всех региональных прокуратур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.