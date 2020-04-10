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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52113 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61055 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 75033 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 74368 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 101049 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 81620 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Венедиктова до конца апреля хочет заслушать отчеты всех региональных прокуратур

Венедиктова до конца апреля хочет заслушать отчеты всех региональных прокуратур

Киев  •  УНН

 • 15425 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова начала встречи с руководством региональных прокуратур для изучения результатов их работы относительно выполнения возложенных функций и влияния на обеспечение законности в I квартале 2020 года, до конца апреля Генпрокурор заслушает результаты работы всех региональных прокуратур. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Каждый областной прокурор отчитывается о координации противодействия преступности, в частности, коррупционным правонарушениям, а также о защите интересов государства и возмещении убытков, причиненных неправомерными действиями. Заслушивает Генеральный прокурор также состояние расследования и судебного рассмотрения актуальных уголовных производств в каждом регионе", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Офис Генерального прокурора планирует основательно проанализировать эффективность деятельности всех прокуратур, имеющиеся положительные и отрицательные тенденции и определить проблемы в организации работы подразделений на местах и пути их решения.

"Также во время таких отчетных совещаний будут рассмотрены вопросы, получившие общественный резонанс и находящиеся под пристальным вниманием общественности".

Напомним, Венедиктова взяла на контроль дела о насилии в отношении детей в детдомах.

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