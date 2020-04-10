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Венедіктова до кінця квітня хоче заслухати звіти всіх регіональних прокуратур

Венедіктова до кінця квітня хоче заслухати звіти всіх регіональних прокуратур

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розпочала зустрічі з керівництвом регіональних прокуратур для вивчення результатів їхньої роботи щодо виконання покладених функцій та впливу на забезпечення законності в І кварталі 2020 року, до кінця квітня Генпрокурор заслухає результати роботи всіх регіональних прокуратур. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Кожен обласний прокурор звітує про координацію протидії злочинності, зокрема, корупційним правопорушенням, а також про захист інтересів держави та відшкодування збитків, завданих неправомірними діями. Заслуховує Генеральний прокурор також стан розслідування та судового розгляду актуальних кримінальних проваджень у кожному регіоні“, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Офіс Генерального прокурора планує ґрунтовно проаналізувати ефективність діяльності всіх прокуратур, наявні позитивні і негативні тенденції та визначити проблеми в організації роботи підрозділів на місцях і шляхи їх вирішення.

“Також під час таких звітних нарад будуть розглянуті питання, які набули суспільного резонансу та перебувають під пильною увагою громадськості”.

Нагадаємо, Венедіктова взяла на контроль справи про насильство щодо дітей у дитбудинках.

Українські Національні Новини

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