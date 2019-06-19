Велосипедист врезался в троллейбус в Чернигове
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Велосипедист попал в реанимацию после того, как врезался в троллейбус в Чернигове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Инцидент произошел на проспекте Победы в 11:40 18 июня.
"Велосипедист на велосипеде марки Winner Panther совершил столкновение с троллейбусом "ЮМЗ Т-2", который осуществлял перевозку по маршруту №6", - указали в департаменте.
В результате происшествия, как отмечается, велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2.
Напомним, поезд в Черниговской области насмерть сбил мужчину.