Велосипедист врезался в троллейбус в Чернигове

Инцидент произошел на проспекте Победы в 11:40 18 июня.

"Велосипедист на велосипеде марки Winner Panther совершил столкновение с троллейбусом "ЮМЗ Т-2", который осуществлял перевозку по маршруту №6", - указали в департаменте.

В результате происшествия, как отмечается, велосипедист получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2.

Напомним, поезд в Черниговской области насмерть сбил мужчину.