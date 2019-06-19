Велосипедист врізався у тролейбус у Чернігові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Велосипедист потрапив у реанімацію після того, як врізався у тролейбус у Чернігові. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
Інцидент стався на проспекті Перемоги об 11:40 18 червня.
"Велосипедист на велосипеді марки Winner Panther скоїв зіткнення з тролейбусом "ЮМЗ Т-2", який здійснював перевезення за маршрутом №6", - вказали у департаменті.
Внаслідок пригоди, як зазначається, велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення Чернігівської міської лікарні №2.
Нагадаємо, поїзд на Чернігівщині на смерть збив чоловіка.